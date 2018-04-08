Свёкор Ксении Собчак ищет няню для своего грудного ребенка

Эммануил и Ирина не так давно стали родителями, однако, из-за напряженного графика работы, постоянных гастролей, они не могут уделять должного внимания дочери Этель. В связи с этим они ищут новую помощницу.По всей видимости, отношения с предыдущей няней у семьи не сложилось. Правда, теперь Эммануил и Ирина не хотят обращаться в специализированное кадровое агентство, предпочитая разместить объявление на своей странице в социальных сетях.Поклонники обеспокоены таким решением звездных родителей. Ведь такой метод подбора персонала опасен, так как «с улицы» может придти кто угодно, а это очень опасно для грудного ребенка.Но Ирина Виторган поспешила успокоить фанатов, сообщив, что они на самом деле ищут няню лишь по рекомендации знакомых, чтобы получить реальные отзывы о работе.