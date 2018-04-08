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Татьяна Лютаева после омолаживающих процедур выглядит ровесницей своего сына

Известная актриса Татьяна Лютаева с недоумением смотрит на тех звезд, которые превращаются в кукол, желая продлить девическую молодость. Кинозвезда считает, что женщина должна выглядеть ухоженно и хорошо, но на свои года. После омолаживающих процедур артистка выглядит ровесницей своего сына.


Татьяна Лютаева после омолаживающих процедур выглядит ровесницей своего сына


Не так давно актриса Татьяна Лютаева показала себя без косметики после омолаживающих процедур. Невзирая на то, что знаменитость не участвует в гонке за красотой, выглядит она совсем не на свой возраст. Стоит напомнить, что Лютаевой уже 53 года.

Актриса уверена, что ключевыми компонентами для сохранения красоты является нормальный сон, позитивные эмоции и правильное питание. Татьяне Лютаевой не совсем нравится играть девочек, но она рада тому, что широкая публика знает сколько ей лет. Артистка говорит, что для нее неподвижное лицо и ненастоящие руки – нонсенс.

На опубликованной в Сети фотографии Татьяна запечатлена с сыном. В комментариях к публикации подписчики согласны с тем, что героине «Гардемаринов, вперед!» никак не дать 53 года. Некоторые считают, что она выглядит ровесницей своего сына и ей не больше 26 лет.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:40
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