Татьяна Лютаева после омолаживающих процедур выглядит ровесницей своего сына

Не так давно актриса Татьяна Лютаева показала себя без косметики после омолаживающих процедур. Невзирая на то, что знаменитость не участвует в гонке за красотой, выглядит она совсем не на свой возраст. Стоит напомнить, что Лютаевой уже 53 года.Актриса уверена, что ключевыми компонентами для сохранения красоты является нормальный сон, позитивные эмоции и правильное питание. Татьяне Лютаевой не совсем нравится играть девочек, но она рада тому, что широкая публика знает сколько ей лет. Артистка говорит, что для нее неподвижное лицо и ненастоящие руки – нонсенс.На опубликованной в Сети фотографии Татьяна запечатлена с сыном. В комментариях к публикации подписчики согласны с тем, что героине «Гардемаринов, вперед!» никак не дать 53 года. Некоторые считают, что она выглядит ровесницей своего сына и ей не больше 26 лет.