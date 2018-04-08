Ольга Серябкина в честь Пасхи выложила самый скромный снимок

Ольга является обладательницей пышных форм, которые не стесняется демонстрировать на публике. Не так давно певица вернулась с отдыха. Серябкина почти всю зиму провела в жарких странах, откуда делилась жаркими фотографиями.Даже вернувшись на родину, Ольга продолжила выкладывать откровенные снимки, радуя мужскую часть пользователей. Однако сегодня в честь религиозного праздника певица решила всем показать, что она может быть скромной.Девушка опубликовала новое фото, на котором она позирует в бежевом свитере, на котором нет ни одного выреза. При этом у нее были скромно завязаны волосы в хвост и почти отсутсвовал макияж.К тому же некоторые подписчики заметили, что на фотографии над Серябкиной будто есть нимб. Правда этот эффект получился благодаря освещению.