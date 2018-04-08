Экс-участница «Дома-2» Мария Филиппова прокусила возлюбленному два пальца от ревности

После того как Филиппова ушла с проекта, ее личная жизнь начала бить ключом. Она нашла себе богатого 47-летнего любовника. Уже на первом свидании богатый ухажер подарил девушки кольцо, стоимость которого составляет около двух тысяч долларов.Возлюбленный Марии является владельцем казино, а также некоторых бизнес-индустрий. Мужчина уже был женат. От прошлых отношений у него есть двое детей. С Филипповой они встречаются уже около четырех месяцев и заявляют о серьезности их чувств.Однако иногда ухажер Марии любит выпить в клубах, где потом начинает устраивать пьяные танцы на барных стойках. Девушке это не нравится, так как она ревнует своего возлюбленного. Как-то экс-участница даже прокусила ему два пальца, приревновав к одной особе.Несмотря на такие «горячие» отношения, возлюбленный Филипповой уже познакомил ее с родителями, но сама девушка не спешит узаконивать их союз, так как считает, что ей еще слишком рано связывать себя узами брака.