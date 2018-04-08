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Пациентка, которой ампутировали грудь, потребовала отрезать ей и здоровую

Стало известно, что какое-то время назад 54-летней Шэрон Донелли медики диагностировали рак молочной железы, в следствие чего ей ампутировали одну грудь. Однако вскоре женщина, боясь возобновление заболевания, потребовала, чтобы врачи отрезали ей и здоровую.

Пациентка, которой ампутировали грудь, потребовала отрезать ей и здоровую


Женщина, которой удалили грудь из-за онкологического заболевания, длительное время писала письма своему лечащему врачу о том, что хочет, чтобы ей удалили здоровую молочную железу. Аргументировала свое требование Донелли тем, что не хочет возобновления болезни. Однако никакие уговоры не подействовали на доктора до тех пор, пока она не обследовалась у онколога. Как оказалось, женщина была права в отношении того, что болезнь может перейти на здоровую грудь: при обследовании медики обнаружили там раковые клетки.

Оставшись без молочных желез, Шэрон не стала прибегать к пластике, чтобы восстановить формы в нужном месте. Женщина все свое время уделила мужу, который был рядом и всячески оказывал поддержку в самые тяжелые моменты жизни больной супруги.

Сейчас 54-летняя Шэрон Донелли участвует в откровенных фотосессиях, призывая других женщин не пугаться изменений в своем теле.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:12
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