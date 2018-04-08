Дарья Пынзарь поздравила подписчиков с Пасхой

Пынзарь как и многие другие звезды не могла не поздравить своих подписчиков с праздником светлой Пасхи. Дарья опубликовала фотографию, на которой ее дети сидят за столом, а перед ними находятся домашние куличи.Пользователи по достоинству оценили данный снимок. Многие начали поздравлять Дарью и ее семью со светлым праздником. Поклонники отметили, что экс-участница отличная мать, так как на ее детей приятно смотреть.Некоторые также похвалили Пынзарь за то, что, даже находясь в другой стране, она не забывает о таком празднике. За несколько часов публикация набрала более 45 тысяч отметок «Мне нравится».