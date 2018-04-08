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Елизавету Боярскую подозревают в беременности

Просторное платье Лизы Боярской заставило гадать подписчиков не беременна ли она.

Елизавету Боярскую подозревают в беременности


Елизавета Боярская стала послом одного из знаменитых итальянских брендов, и в рамках этой миссии она отправилась с деловым визитом в Барселону. За два дня она получила массу положительных впечатлений, о чём в Instagram опубликовала восторженные посты.

Елизавету Боярскую подозревают в беременности


Самые радостные эмоции у Лизы Боярской вызвали погода Испании, море, солнце, вкусная и полезная еда. Также в посте под фото Боярская восхитилась образом жизни жителей Барселоны, их спокойствием и улыбчивостью.

Елизавету Боярскую подозревают в беременности


Фото на берегу моря очень понравилось подписчикам. В комментариях они написали множество комплиментов, назвав Елизавету Боярскую умницей и красавицей. Некоторые наблюдательные фолловеры заметили на актрисе платье свободного покроя, и из-за этого предположили, что возможно Боярская находится в интересном положении.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 18:34
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