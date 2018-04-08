Ученые: Тунец входит в тройку продуктов, наиболее полезных для щитовидной железы

Диетологи рассказали о тройке продуктов, употребление которых станет спасением для страдающих синдромом Хашимото. Одним из них является тунец. Эта рыба содержит в себе немалое количество полезных микроэлементов, а также суточную норму витамина D.Для поддержания здоровья щитовидной железы необходимо потреблять орех. Специалисты отмечают, что бразильский орех станет в этом плане лучше всего. Дневная норма этого продукта – всего два ореха. Его употребление обеспечит организм человека минералом селеном, который благотворно влияет на гормональный фон.Тройку продуктов - «спасателей» замыкают белые бобы. Большое количество железо, содержащееся в продукте, также положительно влияет на щитовидку. Однако тем, кто страдает заболеванием щитовидной железы, следует помнить, что микроэлемент железо весьма плохо сочетается с лекарственными препаратами, предназначенными для лечения заболевания, потому их употребление следует разделить на разное время суток.