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NASA обнаружило около 250 метеоритов в ледниках Антарктиды

Экспедиционный проект ANSMET предназначен для поиска фрагментов космоса, прилетевших на Землю, на территории Антарктиды. Одна из последних экспедиций обнаружила в ледниках Южного полюса около 250 метеоритов.

NASA обнаружило около 250 метеоритов в ледниках Антарктиды


Одна из экспертов последней экспедиции ANSMET Барбара Коэн рассказала о том, как сотрудники NASA занимаются поиском фрагментов метеоритов, а также о том, почему именно в Антарктиде делают это. По словам специалиста, в этом районе планеты частички астероидов и планет приземляются чаще, чем на другие участки Земли. Более того, вечная мерзлота сохраняет первозданный вид прилетевших фрагментов до приезда специалистов.

Суровый климат Южного полюса не дает выживать и развиваться не только большим животным, но и микробам, именно это делает метеориты почти нетронутыми, что помогает в исследованиях. Экспедиционной программе удалось собрать частички Марса и Луны, а также других космических объектов. За весь период существования ANSMET экспедиторам удалось собрать свыше 22 тысяч метеоритов.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:00
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