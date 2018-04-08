NASA обнаружило около 250 метеоритов в ледниках Антарктиды
Экспедиционный проект ANSMET предназначен для поиска фрагментов космоса, прилетевших на Землю, на территории Антарктиды. Одна из последних экспедиций обнаружила в ледниках Южного полюса около 250 метеоритов.
Одна из экспертов последней экспедиции ANSMET Барбара Коэн рассказала о том, как сотрудники NASA занимаются поиском фрагментов метеоритов, а также о том, почему именно в Антарктиде делают это. По словам специалиста, в этом районе планеты частички астероидов и планет приземляются чаще, чем на другие участки Земли. Более того, вечная мерзлота сохраняет первозданный вид прилетевших фрагментов до приезда специалистов.
Суровый климат Южного полюса не дает выживать и развиваться не только большим животным, но и микробам, именно это делает метеориты почти нетронутыми, что помогает в исследованиях. Экспедиционной программе удалось собрать частички Марса и Луны, а также других космических объектов. За весь период существования ANSMET экспедиторам удалось собрать свыше 22 тысяч метеоритов.
Одна из экспертов последней экспедиции ANSMET Барбара Коэн рассказала о том, как сотрудники NASA занимаются поиском фрагментов метеоритов, а также о том, почему именно в Антарктиде делают это. По словам специалиста, в этом районе планеты частички астероидов и планет приземляются чаще, чем на другие участки Земли. Более того, вечная мерзлота сохраняет первозданный вид прилетевших фрагментов до приезда специалистов.
Суровый климат Южного полюса не дает выживать и развиваться не только большим животным, но и микробам, именно это делает метеориты почти нетронутыми, что помогает в исследованиях. Экспедиционной программе удалось собрать частички Марса и Луны, а также других космических объектов. За весь период существования ANSMET экспедиторам удалось собрать свыше 22 тысяч метеоритов.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:00