NASA обнаружило около 250 метеоритов в ледниках Антарктиды

Одна из экспертов последней экспедиции ANSMET Барбара Коэн рассказала о том, как сотрудники NASA занимаются поиском фрагментов метеоритов, а также о том, почему именно в Антарктиде делают это. По словам специалиста, в этом районе планеты частички астероидов и планет приземляются чаще, чем на другие участки Земли. Более того, вечная мерзлота сохраняет первозданный вид прилетевших фрагментов до приезда специалистов.Суровый климат Южного полюса не дает выживать и развиваться не только большим животным, но и микробам, именно это делает метеориты почти нетронутыми, что помогает в исследованиях. Экспедиционной программе удалось собрать частички Марса и Луны, а также других космических объектов. За весь период существования ANSMET экспедиторам удалось собрать свыше 22 тысяч метеоритов.