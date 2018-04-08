Экс-участница «Дома-2» Варвара Третьякова впервые стала мамой

«На фото я на 28-й неделе, а сейчас я большая. В ожидании своего малыша», - сообщила девушка.

«Теперь нас трое», - коротко подписала публикацию бывшая звезда телестройки.

О том, что она наконец стала мамой Варвара тоже сообщила лишь спустя несколько дней после родов.На своей странице в соцсети Instagram она разместила фото своей руки, на которой висела бирка из роддома. По надписи стало понятно, что Третьякова родило девочку ростом в 52 сантиметра и весом в 3600 грамм.Напомним, что Варвара является уроженкой Екатеринбурга. В 2012 году она приехала в столицу, где устроилась работать в один из салонов красоты. Так как личной жизни у нее не было, она решила исправить это ситуацию, придя на кастинг реалити-шоу.В первый свой приход она Третьякова строила отношения с Александром Задойновым и Олегом Майями, но потерпела неудачу и покинула периметр. Не прошло и года, как девушка вновь попросилась в стены «Дома-2», но и этот заход был безуспешным.Свою любовь она нашла уже за воротами. В прошлом году Варвара вышла замуж и взяла фамилию мужа, поэтому по паспорту она Калинина. По слухам, до свадьбы супруги были знакомы более трех лет, однако в чувствах признались друг другу совсем недавно.