Зрители уверены, что Юлия Ефременкова подражает Ольге Орловой

После того как Ефременкову назначили ведущей проекта, поклонники стали замечать, что девушка во всем старается подражать Орловой. Главное, что их объединяет – субъективное отношение к каждому из участников.Что Ольга, что теперь Юля кому-то выражают свое расположение, а других явно недолюбливают. К тому же Ефременкова стала придерживаться похожих взглядов на различные вопросы.Так, например, Юлия вдруг также как и Ольга начала критиковать Александру Шеву за плохое поведение как матери. При этом Ефременкова старается доказать поклонникам, что осуждая участницу, она высказывает свою позицию. Теперь обе ведущие начали осуждать девушек за лишний вес, не думая о том, что у всех разное сложение и особенности фигуры.