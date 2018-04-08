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Пассажир самолета запечатлел сигарообразный НЛО во время грозы

Один из пассажиров самолета, следовавшего в Лос-Анжелес, запечатлел сигарообразный НЛО во время сильной грозы.

Пассажир самолета запечатлел сигарообразный НЛО во время грозы


Как рассказал Чанг, пассажир авиалайнера, летевшего в Лос-Анжелес, он смог запечатлеть неопознанный летающий объект сразу, как только увидел его. Фотоснимки очевидец сделал на камеру смартфона. Примечательно, что попавший в объектив камеры странный объект, имеет сигарообразную форму и имел ярко-розовую окраску. Автор фотоснимков также отметил, что НЛО летел в направлении грозового облака, а также, что инцидент произошел в то момент, когда самолет пролетал над Техасом.

Странный объект в форме сигары оставлял за собой хвост. Чангу удалось понаблюдать за объектом не более десяти секунд, однако этого хватило, чтобы зафиксировать необычное явление.

Скептики, свою очередь, уверены, что, так называемый НЛО, - отблеск в стекле иллюминатора чьего-то ноутбука или что-то вроде того.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:45
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