Пассажир самолета запечатлел сигарообразный НЛО во время грозы

Как рассказал Чанг, пассажир авиалайнера, летевшего в Лос-Анжелес, он смог запечатлеть неопознанный летающий объект сразу, как только увидел его. Фотоснимки очевидец сделал на камеру смартфона. Примечательно, что попавший в объектив камеры странный объект, имеет сигарообразную форму и имел ярко-розовую окраску. Автор фотоснимков также отметил, что НЛО летел в направлении грозового облака, а также, что инцидент произошел в то момент, когда самолет пролетал над Техасом.Странный объект в форме сигары оставлял за собой хвост. Чангу удалось понаблюдать за объектом не более десяти секунд, однако этого хватило, чтобы зафиксировать необычное явление.Скептики, свою очередь, уверены, что, так называемый НЛО, - отблеск в стекле иллюминатора чьего-то ноутбука или что-то вроде того.