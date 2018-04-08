Саша Черно разочаровала поклонников, не выполнив обещание похудеть
Знаменитая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно разместила в своем микроблоге новую фотографию, тем самым разочаровав большую часть поклонников своим внешним видом.
На официальной страничке девушки появился новый снимок, на котором Саша решила отойти от привычного прежнего образа, заменив его на более женственный и опрятный. Свою короткую стрижку Черно решила изменить, отрастив чёлку, которая теперь свисает с левой стороны лица.
Свои брюки и джинсы участница телестройки заменила на опрятное платье, в котором нежный бежевый тон отлично сочетается с чёрным верхом. Вот только, все старания Саши вновь оказались тщетны, так как многие пользователи Сети заявили в комментариях, что её жировые складки невозможно спрятать под красивой одеждой, которая попросту «трещит по швам» на её теле.
Кроме прочего, некоторые подписчики посоветовали Александре сесть на диету, а также заняться физическими упражнениями, ведь девушка должна быть хрупкой, и чтобы её носили на руках.
На официальной страничке девушки появился новый снимок, на котором Саша решила отойти от привычного прежнего образа, заменив его на более женственный и опрятный. Свою короткую стрижку Черно решила изменить, отрастив чёлку, которая теперь свисает с левой стороны лица.
Свои брюки и джинсы участница телестройки заменила на опрятное платье, в котором нежный бежевый тон отлично сочетается с чёрным верхом. Вот только, все старания Саши вновь оказались тщетны, так как многие пользователи Сети заявили в комментариях, что её жировые складки невозможно спрятать под красивой одеждой, которая попросту «трещит по швам» на её теле.
Кроме прочего, некоторые подписчики посоветовали Александре сесть на диету, а также заняться физическими упражнениями, ведь девушка должна быть хрупкой, и чтобы её носили на руках.