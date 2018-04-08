Саша Черно разочаровала поклонников, не выполнив обещание похудеть

На официальной страничке девушки появился новый снимок, на котором Саша решила отойти от привычного прежнего образа, заменив его на более женственный и опрятный. Свою короткую стрижку Черно решила изменить, отрастив чёлку, которая теперь свисает с левой стороны лица.Свои брюки и джинсы участница телестройки заменила на опрятное платье, в котором нежный бежевый тон отлично сочетается с чёрным верхом. Вот только, все старания Саши вновь оказались тщетны, так как многие пользователи Сети заявили в комментариях, что её жировые складки невозможно спрятать под красивой одеждой, которая попросту «трещит по швам» на её теле.Кроме прочего, некоторые подписчики посоветовали Александре сесть на диету, а также заняться физическими упражнениями, ведь девушка должна быть хрупкой, и чтобы её носили на руках.