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Участницы телепроекта «Дом-2» резко захотели замуж и детей

То ли весна так действует на жительниц периметра, то ли вирусом Ольги Рапунцель все заразились, однако ни с того, ни с сего все резко захотели замуж и детей.

Анастасия Балинская поднимает тему свадьбы уже вторую неделю, Майя Донцова об этом твердит еще с начала зимы, Саша Черно недавно устроила Иосифу Оганесяну истерику за то, что он не делает никаких серьезных шагов, Алена Савкина уже планирует, как будет праздновать свое замужество, Ольга Жарикова надеется захомутать еще женатого Александра Гобозова.

Участницы телепроекта «Дом-2» резко захотели замуж и детей

И это далеко не весь список. На Островах греется Татьяна Мусульбес, которой правда уже сделали даже предложение руки и сердца, вместе с ней мечтает об обручальном кольце и Александра Шева, уже называя Виктора Шароварова своим мужем. Не отстает от всех и Марина Африкантова, уверено лидируя в свадебном конкурсе и рассчитывая на свадьбу с молоденьким Романом Капаклы.

При этом, ходят слухи, что возлюбленные Кудряшова и Купина беременны. И если Майя старательно отрицает свое положение, то Настя заявляет, что если наличие ребенка подтвердится, то она обязательно его оставит, не зависимо от того, хочет этого Леша или нет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:42
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