Пресняков опубликовал фото с новорожденным сыном Тёмой

Вот Это СЧАСТЬЕ, - подписал снимок исполнитель.

Некоторые поклонники Владимира Преснякова и Натальи Подольской поспешили предположить, что у пары появился ещё один малыш. Или у старшего сына Никиты родился ребёнок и Пресняков уже стал дедом.Однако наблюдательные подписчики в комментариях заметили, что после рождения сына Артёмия, Владимир Пресняков в честь этого события сделал на правой руке татуировку, которой на данном фото ещё нет. Таким образом фолловер сделал вывод, что фото давнее и на нём родители склонились над сыном Артёмием.