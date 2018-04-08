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Пресняков опубликовал фото с новорожденным сыном Тёмой

Владимир Пресняков опубликовал фото, на котором он с Натальей Подольской склонились над новорожденным ребёнком.

Пресняков опубликовал фото с новорожденным сыном Тёмой


Вот Это СЧАСТЬЕ, - подписал снимок исполнитель.


Некоторые поклонники Владимира Преснякова и Натальи Подольской поспешили предположить, что у пары появился ещё один малыш. Или у старшего сына Никиты родился ребёнок и Пресняков уже стал дедом.

Однако наблюдательные подписчики в комментариях заметили, что после рождения сына Артёмия, Владимир Пресняков в честь этого события сделал на правой руке татуировку, которой на данном фото ещё нет. Таким образом фолловер сделал вывод, что фото давнее и на нём родители склонились над сыном Артёмием.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 16:27
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