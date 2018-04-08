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Арт-терапия поможет восстановиться после серьезных операций

Специалисты рассказали, как можно помочь пациенту восстановиться после проведения серьезных операций. Оказывается, неоценимую помощь может оказать арт-терапия.
Арт-терапия поможет восстановиться после серьезных операций


Некоторые панно и фрески, найденные когда-то на Сицилии, рассказали о том, что арт-терапией излечивались еще с давних времен. О позитивном влиянии, например, музыки, известно многим. Ученые о влиянии искусства как о способе восстановления больных после серьезного оперативного вмешательства задумались не так давно.

С позиции медицины механизм воздействия арт-терапии на больного многоступенчатый: человек видит картину, она вызывает у него эмоции. Они в виде сигнала поступают в ЦНС, после – в гипофиз и гипоталамус, и наконец – в надпочечники. Те производят гормоны, модулирующие иммунную систему пациента. Картины, музыка поднимают настроение и, значит, сигналы, которые идут внутрь, должны положительно влиять на здоровье.

Кроме излечения музыкой и картинами, существуют еще и глино-терапия, скульптуро-терапия. Для человека не менее важно и что-то творить руками. Ученые приводили примеры, когда больные после удаления раковых опухолей не хотели даже подниматься с постели. Врачи же им предлагали выбрать то, чем они будут заниматься, что больше интересно: лепка, пение, танцы, картины. Человек увлекался, появлялись положительные моменты в жизни. Он начинал творить, постепенно побеждая болезнь и ее последствия.

У многих больных такое излечение превращается в хобби, есть даже такие, кто, развивая свое хобби, становился профессионалом.

Как замечают медики, такие методы арт-терапии, "усугубленные" лечением на курорте, бальнеологическими приемами ставят сложных пациентов на ноги быстрее, восстанавливая их здоровье. Однако все же использовать методы нужно аккуратно, изучив состояние больного человека с разных ракурсов.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:15
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