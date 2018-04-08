Анастасия Костенко не утруждает себя какой-либо подготовкой к родам

Сейчас девушка уже является законной третьей супругой футболист и находится на пятом месяце беременности.Не секрет, что публике всегда очень интересно, на какие процедуры ходят знаменитости, который ждут ребенка, какую пищу употребляют, что носят и так далее. И модель стала не исключением.Решив ответить на часто задаваемые вопросы, Настя создала отдельный пост, в котором рассказала, что в отличии от большинства продвинутых мамочек, она не утруждает себя какой-либо подготовкой к родам: не ходит на занятия, не придерживается диет и не занимается спортом или йогой.Единственное, на что согласилась Костенко – это на посещение бассейна, которое ей порекомендовала врач.В итоге подписчики сделали вывод, что девушка предпочитает не заморачиваться, а лениво ждать своего ненаглядного мужа с работы в компании подруг или периодически приезжающих к ней родственников.