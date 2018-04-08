АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Анастасия Костенко не утруждает себя какой-либо подготовкой к родам

Как бы не отрицала Анастасия Костенко, но скрыть от публики тот факт, что Дмитрий Тарасов делал ей предложение на берегу океана, когда она была уже в положении, не удалось. Теперь многие называют их брак «по залету».

Сейчас девушка уже является законной третьей супругой футболист и находится на пятом месяце беременности.

Анастасия Костенко не утруждает себя какой-либо подготовкой к родам

Не секрет, что публике всегда очень интересно, на какие процедуры ходят знаменитости, который ждут ребенка, какую пищу употребляют, что носят и так далее. И модель стала не исключением.

Решив ответить на часто задаваемые вопросы, Настя создала отдельный пост, в котором рассказала, что в отличии от большинства продвинутых мамочек, она не утруждает себя какой-либо подготовкой к родам: не ходит на занятия, не придерживается диет и не занимается спортом или йогой.

Единственное, на что согласилась Костенко – это на посещение бассейна, которое ей порекомендовала врач.

В итоге подписчики сделали вывод, что девушка предпочитает не заморачиваться, а лениво ждать своего ненаглядного мужа с работы в компании подруг или периодически приезжающих к ней родственников.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Искусственная спиральная молекула повторила
Пресняков опубликовал фото с новорожденным сыном
Анастасия Костенко не утруждает себя какой-либо
«Заряженные» гибриды от Audi скоро представят
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке
Mercedes-AMG откажется от 12-цилиндровых
Ольга Бузова считает себя главной тайной страны и
В Москве обсуждается установка памятника Дмитрию
Алексей Ход рассказал о своих впечатлениях от
PSA Group откроет в России 500 мультибрендовых
Катя Жужа смешным видео поздравила подписчиков с
Мария Лиман рассказала как ведьмы могут увеличить
В США молния попала в трейлер, убив женщину и
Фанаты уверены, что Саймон Марданшин специально
В сети появились снимки спорткара Chevrolet
Зрители «Дома-2» сильно сомневаются в
Астрономы: На Солнце выявлена стенка горячей
Mercedes-Benz A-Class в кузове седан представят
Стивен Хокинг говорил о возможностях получения
Подписчики требуют, чтобы Ольга Бузова спустилась
Астронавт NASA: На МКС пахнет сладостью
Ольга Бузова на концерте в Тольятти на глазах у
NASA: Генная терапия защитит колонизаторов Марса
Патриарх Кирилл поздравит с Пасхой заключенных
Оксана Акиньшина показала маленькую дочь&#8205;
Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина песней
Рассел Кроу заработал почти $3 млн, продав свои
Кабачки и некоторые виды овощей негативно влияют
Дизайнер Айза Анохина в подростковом возрасте не
В честь 64-летия Джеки Чана были названы лучшие
Просмотреть все новости