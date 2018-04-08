Новый флагман Kia K900 имеет много общего с Genesis G90

Всё дело в том, что обе модели построены на одинаковой платформе. Таким образом, руководство компании Kia надеется переманить на свою сторону поклонников автомобиля Genesis G90.В свою очередь эксперты не предвещают для бизнес-седана Kia К900 светлое будущее на американском рынке, так как прежняя модификация здесь продавалась очень плохо. Так в 2017 году было продано 455 автомобилей Kia К900, а годом ранее производитель отчитался о реализации 2 500 экземпляров автомобилей.Компания Kia рассчитывает, что на популярность нового автомобиля повлияет продвинутые технические опции и усовершенствованная управляемость. Отмечается, что на разработку американской версии было потрачено намного больше времени, чем на другие модели.