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Новый флагман Kia K900 имеет много общего с Genesis G90

В компании Kia обновили флагманскую модель K900. По мнению экспертов, рестайлинговый седан стал очень похож на Genesis G90.

Новый флагман Kia K900 имеет много общего с Genesis G90


Всё дело в том, что обе модели построены на одинаковой платформе. Таким образом, руководство компании Kia надеется переманить на свою сторону поклонников автомобиля Genesis G90.

В свою очередь эксперты не предвещают для бизнес-седана Kia К900 светлое будущее на американском рынке, так как прежняя модификация здесь продавалась очень плохо. Так в 2017 году было продано 455 автомобилей Kia К900, а годом ранее производитель отчитался о реализации 2 500 экземпляров автомобилей.

Компания Kia рассчитывает, что на популярность нового автомобиля повлияет продвинутые технические опции и усовершенствованная управляемость. Отмечается, что на разработку американской версии было потрачено намного больше времени, чем на другие модели.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:45
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