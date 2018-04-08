Ольга Бузова считает себя главной тайной страны и современности

Армия фанатов Бузовой растет с каждым днем. Ольга уже попробовала себя во многих отраслях, и везде ее ждет успех. Так, звезду смело можно считать не только телеведущей, певицей, дизайнером, но и моделью, блогером, а теперь еще ресторатором и собственником уникальной криптовалюты под названием «бузкоин».Ольга уже заявила, что наступила эра Бузовой, и она не собирается останавливаться на достигнутом. У девушки есть много завистников и хейтеров, которые постоянно ее критикуют, не понимая, как людям может нравиться то, что она делает.Но сама звезда считает, что своим примером она доказывает, что успех зависит не от мощных связей, а от упорства и трудолюбия. Бузова даже с иронией отметила, что секрет ее успеха навсегда останется главной тайной страны и современности.