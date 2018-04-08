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Алексей Ход рассказал о своих впечатлениях от недолгого пребывания на «Доме-2»

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Алексей Ход поделился с пользователями своими впечатлениями от пребывания на шоу.

Молодой человек решил рассказать телезрителям свои ощущения о пребывании на проекте. Алексей признался, что один день настолько насыщен, будто проживаешь три или четыре дня в обычной жизни. К тому же «Дом-2» отлично мотивирует развиваться и двигаться по направлению к своей цели.

Алексей Ход рассказал о своих впечатлениях от недолгого пребывания на «Доме-2»

Ход пришел к определенной девушке, хотел построить с ней искренние отношения, старался понять ее, узнать получше. Однако она поступила, по мнению молодого человека, некрасиво, так как Алексею говорила, что хочет построить с ним серьезные отношения, а сама до сих пор не разлюбила бывшего.

Именно по этой причине парня отправили домой. Но Ход не расстраивается, он считается, что ему просто немного не повезло, но зато ему не пришлось никого обманывать и он был честен со всеми и с самим собой.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:26
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