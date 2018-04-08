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В Беларуси придумали уникальный метод лечения редких заболеваний сердца

Медики в Беларуси изобрели способ уникального использования 3D-моделирования для излечения редких заболеваний сердца.
В Беларуси придумали уникальный метод лечения редких заболеваний сердца


Теперь в республике медики могут лечить редкие генетические болезни сердца, применяя 3D-моделирование. Инновационная методика помогает избавляться, в частности, от гипертрофической кардиомиопатии. Не так давно медики предлагали от этой болезни избавляться только посредством хирургического вмешательства, да и то – из-за сложности операции брались за нее не всегда.

Теперь же, с внедрением нового способа, можно сначала провести «пробные» операции. Для этого сканируют сердце пациента и проводят на нем виртуальные операции, при этом врач может опробовать разные варианты и спланировать операцию максимально точно. После выбирается наилучший вариант и, распечатанный на 3D-принтере, отправляется в операционную.

Этой инновацией уже заинтересовались кардиохирурги не только отечественные, но и зарубежья. Так, в Беларуси уже побывали специалисты из Голландии.

По мнению белорусских медиков, 3D-моделирование должно помочь не только больным с гипертрофической кардиомиопатией, но и с другими сердечными заболеваниями.

После Беларуси операции на сердце с использованием 3D-моделирования собираются проводить и в Германии. И первые из них будут с участием белорусских кардиохирургов.

А пока в Беларусь за помощью обращаются больные из стран-соседей.
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В мире / Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:15
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