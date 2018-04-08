В Беларуси придумали уникальный метод лечения редких заболеваний сердца

Теперь в республике медики могут лечить редкие генетические болезни сердца, применяя 3D-моделирование. Инновационная методика помогает избавляться, в частности, от гипертрофической кардиомиопатии. Не так давно медики предлагали от этой болезни избавляться только посредством хирургического вмешательства, да и то – из-за сложности операции брались за нее не всегда.Теперь же, с внедрением нового способа, можно сначала провести «пробные» операции. Для этого сканируют сердце пациента и проводят на нем виртуальные операции, при этом врач может опробовать разные варианты и спланировать операцию максимально точно. После выбирается наилучший вариант и, распечатанный на 3D-принтере, отправляется в операционную.Этой инновацией уже заинтересовались кардиохирурги не только отечественные, но и зарубежья. Так, в Беларуси уже побывали специалисты из Голландии.По мнению белорусских медиков, 3D-моделирование должно помочь не только больным с гипертрофической кардиомиопатией, но и с другими сердечными заболеваниями.После Беларуси операции на сердце с использованием 3D-моделирования собираются проводить и в Германии. И первые из них будут с участием белорусских кардиохирургов.А пока в Беларусь за помощью обращаются больные из стран-соседей.