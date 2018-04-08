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Катя Жужа смешным видео поздравила подписчиков с Пасхой

Звезда «Дома-2» Катя Жужа необычно поздравила поклонников с праздником светлой Пасхи.

Катя как и многие другие звезды не могла не поздравить своих подписчиков с Пасхой. Правда, Жужа решила выделиться среди своих коллег. Девушка не стала публиковать праздничные картинки или же фотографии крашеных яиц или домашних куличей.

Катя Жужа смешным видео поздравила подписчиков с Пасхой

Звезда известной телестройки решила поздравить всех забавным видеороликом, на котором кот в кроличьих ушах, развалившись в кресле и держа морковку, сидит со смешным выражением мордочки.

Пользователи пришли в восторг от такого подарка. Многие сразу же начали писать Жуже ответные слова поздравления. Некоторые подписчики сообщили, что их домашние питомцы похожи на кота из этого видео, так как в этот день им перепадает с хозяйского стола много сладостей. Всего за несколько часов этот ролик посмотрели более 140 тысяч человек.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:04
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