Катя Жужа смешным видео поздравила подписчиков с Пасхой

Катя как и многие другие звезды не могла не поздравить своих подписчиков с Пасхой. Правда, Жужа решила выделиться среди своих коллег. Девушка не стала публиковать праздничные картинки или же фотографии крашеных яиц или домашних куличей.Звезда известной телестройки решила поздравить всех забавным видеороликом, на котором кот в кроличьих ушах, развалившись в кресле и держа морковку, сидит со смешным выражением мордочки.Пользователи пришли в восторг от такого подарка. Многие сразу же начали писать Жуже ответные слова поздравления. Некоторые подписчики сообщили, что их домашние питомцы похожи на кота из этого видео, так как в этот день им перепадает с хозяйского стола много сладостей. Всего за несколько часов этот ролик посмотрели более 140 тысяч человек.