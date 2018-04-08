Катя Жужа смешным видео поздравила подписчиков с Пасхой
Звезда «Дома-2» Катя Жужа необычно поздравила поклонников с праздником светлой Пасхи.
Катя как и многие другие звезды не могла не поздравить своих подписчиков с Пасхой. Правда, Жужа решила выделиться среди своих коллег. Девушка не стала публиковать праздничные картинки или же фотографии крашеных яиц или домашних куличей.
Звезда известной телестройки решила поздравить всех забавным видеороликом, на котором кот в кроличьих ушах, развалившись в кресле и держа морковку, сидит со смешным выражением мордочки.
Пользователи пришли в восторг от такого подарка. Многие сразу же начали писать Жуже ответные слова поздравления. Некоторые подписчики сообщили, что их домашние питомцы похожи на кота из этого видео, так как в этот день им перепадает с хозяйского стола много сладостей. Всего за несколько часов этот ролик посмотрели более 140 тысяч человек.
Катя как и многие другие звезды не могла не поздравить своих подписчиков с Пасхой. Правда, Жужа решила выделиться среди своих коллег. Девушка не стала публиковать праздничные картинки или же фотографии крашеных яиц или домашних куличей.
Звезда известной телестройки решила поздравить всех забавным видеороликом, на котором кот в кроличьих ушах, развалившись в кресле и держа морковку, сидит со смешным выражением мордочки.
Пользователи пришли в восторг от такого подарка. Многие сразу же начали писать Жуже ответные слова поздравления. Некоторые подписчики сообщили, что их домашние питомцы похожи на кота из этого видео, так как в этот день им перепадает с хозяйского стола много сладостей. Всего за несколько часов этот ролик посмотрели более 140 тысяч человек.