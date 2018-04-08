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Мария Лиман рассказала как ведьмы могут увеличить грудь

Секс-звезда Мария Лиман утверждает, что она ведьма и владеет способом увеличения груди.

Секс-звезда из Ростова опубликовала полуобнажённое фото, на котором она позирует в лёгкой белой тунике, и рассказала о своих магических способностях. Также девушка утверждает, что владеет ритуалом, с помощью которого может увеличить грудь.

Мария Лиман рассказала как ведьмы могут увеличить грудь


После прочтения поста под снимком, становится ясно, что звезда PlayboyМария Лиман решила пошутить над подписчиками: чужих мужей она возвращает к жёнам пенделем, а своим основным направлением в колдовстве считает повороты и развороты. А увеличение груди, которым больше всего заинтересовались фолловеры, Лиман производит приложив к ней указательный палец, а затем нажав, при этом хорошо растирая.

Мария Лиман рассказала как ведьмы могут увеличить грудь


Подписчики в комментариях оценили праздничный юмор Марии Лиман и назвали её самой красивой ведьмой.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 15:02
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