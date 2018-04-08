Мария Лиман рассказала как ведьмы могут увеличить грудь

Секс-звезда из Ростова опубликовала полуобнажённое фото, на котором она позирует в лёгкой белой тунике, и рассказала о своих магических способностях. Также девушка утверждает, что владеет ритуалом, с помощью которого может увеличить грудь.После прочтения поста под снимком, становится ясно, что звезда PlayboyМария Лиман решила пошутить над подписчиками: чужих мужей она возвращает к жёнам пенделем, а своим основным направлением в колдовстве считает повороты и развороты. А увеличение груди, которым больше всего заинтересовались фолловеры, Лиман производит приложив к ней указательный палец, а затем нажав, при этом хорошо растирая.Подписчики в комментариях оценили праздничный юмор Марии Лиман и назвали её самой красивой ведьмой.