Фанаты уверены, что Саймон Марданшин специально устроил драку с Леной Хроминой

Несмотря на агрессивное поведение в последние дни на проекте, многие фанаты не хотят верить в жестокость и агрессивность Саймона. Поэтому они решили предложить свою версию, объясняющую поведение парня.По их мнению, Мардашин давно хотел покинуть проект, однако если бы он ушел по своему желанию, ему бы пришлось заплатить неустойку согласно контракту. Поэтому он решил устроить драку, чтобы ведущие его выгнали.Так что поклонники уверены, что Саймон на самом деле не агрессивный молодой человек, просто ему пришлось так поступить, чтобы уйти из шоу без каких-либо финансовых потерь. Однако не все пользователи согласны с таким мнением.Нашлись и те, кто напомнил, что Марданшин, по слухам, уже хочет вернуться обратно на «Дом-2», поэтому версия о том, что он давно мечтал покинуть проект, не может быть правдивой.