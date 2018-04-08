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Фанаты уверены, что Саймон Марданшин специально устроил драку с Леной Хроминой

Поклонники экс-участника «Дома-2» Саймона Марданшина считают, что он намеренно избил Лену Хромину, чтобы его выгнали с проекта.

Несмотря на агрессивное поведение в последние дни на проекте, многие фанаты не хотят верить в жестокость и агрессивность Саймона. Поэтому они решили предложить свою версию, объясняющую поведение парня.

Фанаты уверены, что Саймон Марданшин специально устроил драку с Леной Хроминой

По их мнению, Мардашин давно хотел покинуть проект, однако если бы он ушел по своему желанию, ему бы пришлось заплатить неустойку согласно контракту. Поэтому он решил устроить драку, чтобы ведущие его выгнали.

Так что поклонники уверены, что Саймон на самом деле не агрессивный молодой человек, просто ему пришлось так поступить, чтобы уйти из шоу без каких-либо финансовых потерь. Однако не все пользователи согласны с таким мнением.

Нашлись и те, кто напомнил, что Марданшин, по слухам, уже хочет вернуться обратно на «Дом-2», поэтому версия о том, что он давно мечтал покинуть проект, не может быть правдивой.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:53
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