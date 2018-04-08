Зрители «Дома-2» сильно сомневаются в экстрасенсорных способностях Никиты Турчина

«Кто-нибудь верит в то, что он очумелый маг?», «Он сам одержимый, только не бесами, как Черно, а желанием получить приз зрительских симпатий», «Изгонять то, чем оно является — это нонсенс!», «Идиотизм процветает, как и шизанутость действия!», - высказываются поклонники «Дома-2».

В связи с этим молодой человек заявил, что поможет девушке избавиться от «подселенцев», причем, что сама Саша на это с радостью согласилась, ведь не отрицает наличие в себе злых духов.Никита уверен, что сможет спасти возлюбленную Иосифа Оганесяна, а вот зрители реалити-шоу не разделяют с ним этого энтузиазма. Более того, большинство из них вообще сомневаются в наличии экстрасенсорных способностей у парня.Фанаты телестройки считают, что Турчин пришел на проект исключительно, чтобы набраться опыта в «волшебстве» с девушками и набить себе подписчиков в Instagram, дабы потом открыть свою школу для юных магов и зарабатывать на этом деньги.