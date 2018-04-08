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Зрители «Дома-2» сильно сомневаются в экстрасенсорных способностях Никиты Турчина

Несколько дней назад мы сообщали о том, что 17-летний экстрасенс Никита Турчин обнаружил в участнице телепроекта «Дом-2» Александре Черно негативные сущности, которые потихоньку «съедают» все то хорошее, что в ней осталось.

В связи с этим молодой человек заявил, что поможет девушке избавиться от «подселенцев», причем, что сама Саша на это с радостью согласилась, ведь не отрицает наличие в себе злых духов.

Зрители «Дома-2» сильно сомневаются в экстрасенсорных способностях Никиты Турчина

Никита уверен, что сможет спасти возлюбленную Иосифа Оганесяна, а вот зрители реалити-шоу не разделяют с ним этого энтузиазма. Более того, большинство из них вообще сомневаются в наличии экстрасенсорных способностей у парня.

Фанаты телестройки считают, что Турчин пришел на проект исключительно, чтобы набраться опыта в «волшебстве» с девушками и набить себе подписчиков в Instagram, дабы потом открыть свою школу для юных магов и зарабатывать на этом деньги.

«Кто-нибудь верит в то, что он очумелый маг?», «Он сам одержимый, только не бесами, как Черно, а желанием получить приз зрительских симпатий», «Изгонять то, чем оно является — это нонсенс!», «Идиотизм процветает, как и шизанутость действия!», - высказываются поклонники «Дома-2».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:31
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