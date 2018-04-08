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Подписчики требуют, чтобы Ольга Бузова спустилась на землю и понизила цены на свои футболки

Фанаты ведущей телепроекта «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой стали просить, чтоб она понизила цены на свои футболки либо начала записывать действительно стоящие песни, дабы не приходилось наживаться на продаже одежды собственного бренда.

Напомним, что Olga Buzova Design существует уже достаточно давно и с завидной регулярностью обновляет свои коллекции, создавая тренды на предстоящий сезон. И хотя разговоры о том, насколько справедливы цены возникали и раньше, сейчас поклонников больше всего возмущаются по поводу футболок.

Подписчики требуют, чтобы Ольга Бузова спустилась на землю и понизила цены на свои футболки

По их словам, за метр хлопкового материала с нанесенным на него блестящим, а иногда и нет, принтом, знаменитость запрашивает от 2500 до 3000 рублей, когда их реальная цена – 500 рублей.

Подписчики Бузовой пишут, что она слишком высокого о себе мнения, раз ставит на такого рода одежду «космические» цены, и просят вернуться ее на землю.

В итоге они предлагают певице 2 варианта: либо понять, что заработок среднестатистических россиян не позволяют покупать футболки за 3000 рублей, либо начать записывать нормальные песни, которые будут приносить стабильный доход и не надо будет «выживать» за счет продажи одежды.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:59
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