Подписчики требуют, чтобы Ольга Бузова спустилась на землю и понизила цены на свои футболки

Напомним, что Olga Buzova Design существует уже достаточно давно и с завидной регулярностью обновляет свои коллекции, создавая тренды на предстоящий сезон. И хотя разговоры о том, насколько справедливы цены возникали и раньше, сейчас поклонников больше всего возмущаются по поводу футболок.По их словам, за метр хлопкового материала с нанесенным на него блестящим, а иногда и нет, принтом, знаменитость запрашивает от 2500 до 3000 рублей, когда их реальная цена – 500 рублей.Подписчики Бузовой пишут, что она слишком высокого о себе мнения, раз ставит на такого рода одежду «космические» цены, и просят вернуться ее на землю.В итоге они предлагают певице 2 варианта: либо понять, что заработок среднестатистических россиян не позволяют покупать футболки за 3000 рублей, либо начать записывать нормальные песни, которые будут приносить стабильный доход и не надо будет «выживать» за счет продажи одежды.