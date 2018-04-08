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Круглый червь может стать примером для передвижения нанороботов

Математиками создана модель круглого червя, причем 3D образ представителя нематоды показан в условия его естественной среды обитания. На этом основании у медиков появилась возможность изучения влияния червей, как на живые организмы, так и влияние на них лекарств. На основании полученных данных инженеры намерены создать нанороботов, передвижение которых основано на модели движения нематод.

Нематоды представлены живыми организмами с важными для изучения свойствами. Обладая миллиметровым телом, у животного проходит одинаковое развитие клеток, что позволяет червю быть наиболее интересным объектом для биологов, изучающих формы развития. Живут нематоды в лабораторных условиях, где они помещены в чашке Петри, заполненной специальным гелевым составом. По его поверхности и ползают животные, которые представляют из себя круглых червей. По утверждению ученых, у данных представителей ограниченный набор формы тела, но с возможностью ее изменения. Именно данный организм выбрали математики для описания.
Круглый червь может стать примером для передвижения нанороботов


Интересен факт, что природные условия обитания нематод, представлены трехмерной средой. На этом основании и были проведены исследования специалистов, решивших описать данную трехмерную среду. Как оказалось, движение круглого червя можно представить в форме двух плоскостей. По одной производится указания по перемещению животного, которому свойственно изгибается волнообразно. Другая плоскость показывает непосредственное вращение его вокруг себя. При совмещении полученных материалов, становится понятно, что у червя получается одновременно ползти и плыть. Помогают ему в этом – расположенные в четыре ряда мускулы.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:20
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