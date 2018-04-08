Круглый червь может стать примером для передвижения нанороботов

Нематоды представлены живыми организмами с важными для изучения свойствами. Обладая миллиметровым телом, у животного проходит одинаковое развитие клеток, что позволяет червю быть наиболее интересным объектом для биологов, изучающих формы развития. Живут нематоды в лабораторных условиях, где они помещены в чашке Петри, заполненной специальным гелевым составом. По его поверхности и ползают животные, которые представляют из себя круглых червей. По утверждению ученых, у данных представителей ограниченный набор формы тела, но с возможностью ее изменения. Именно данный организм выбрали математики для описания.Интересен факт, что природные условия обитания нематод, представлены трехмерной средой. На этом основании и были проведены исследования специалистов, решивших описать данную трехмерную среду. Как оказалось, движение круглого червя можно представить в форме двух плоскостей. По одной производится указания по перемещению животного, которому свойственно изгибается волнообразно. Другая плоскость показывает непосредственное вращение его вокруг себя. При совмещении полученных материалов, становится понятно, что у червя получается одновременно ползти и плыть. Помогают ему в этом – расположенные в четыре ряда мускулы.