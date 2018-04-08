Ольга Бузова на концерте в Тольятти на глазах у публики затроллила своего антифаната

На этот раз, к примеру, во время исполнения одной из своих песен теледива заметила, что в зале присутствует мужчина, который совсем не рад происходящему на сцене шоу. Она была возмущена, а потому спустилась в зрительский зал, дабы выяснить причину недовольства.Оказалось, что мужчина совсем не является поклонником Оли и ему не нравятся ее песни, однако на концерт он пришел ради жены, которая от Бузовой просто в восторге.Стоит отметить, что девушка изрядно повеселила собравшуюся публику, расспрашивая своего антифаната, заставив его краснеть. Более того, она даже спела для него несколько строчек из своей песни «Хит парад».В итоге мужчина был настолько обескуражен, что поменял свое мнение, заявив, что его все устраивает, однако певица не успокоилась и потребовала у него выкрикнуть в зал знаменитый девиз «Дома-2» - «И я счастлив!», на что тот не согласился.Оля не стала отступать и попросила весь зал хором прокричать данный слоган, что те сделали с превеликим удовольствием.