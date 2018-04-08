Ольга Бузова на концерте в Тольятти на глазах у публики затроллила своего антифаната
Вчера, 7 апреля, популярная ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова приехала со своим концертом в Толльяти. Однако какое выступление девушки проходит без инцидентов? Практически каждый город отличается и удивляет публику, чем-то новым.
На этот раз, к примеру, во время исполнения одной из своих песен теледива заметила, что в зале присутствует мужчина, который совсем не рад происходящему на сцене шоу. Она была возмущена, а потому спустилась в зрительский зал, дабы выяснить причину недовольства.
Оказалось, что мужчина совсем не является поклонником Оли и ему не нравятся ее песни, однако на концерт он пришел ради жены, которая от Бузовой просто в восторге.
Стоит отметить, что девушка изрядно повеселила собравшуюся публику, расспрашивая своего антифаната, заставив его краснеть. Более того, она даже спела для него несколько строчек из своей песни «Хит парад».
В итоге мужчина был настолько обескуражен, что поменял свое мнение, заявив, что его все устраивает, однако певица не успокоилась и потребовала у него выкрикнуть в зал знаменитый девиз «Дома-2» - «И я счастлив!», на что тот не согласился.
Оля не стала отступать и попросила весь зал хором прокричать данный слоган, что те сделали с превеликим удовольствием.
На этот раз, к примеру, во время исполнения одной из своих песен теледива заметила, что в зале присутствует мужчина, который совсем не рад происходящему на сцене шоу. Она была возмущена, а потому спустилась в зрительский зал, дабы выяснить причину недовольства.
Оказалось, что мужчина совсем не является поклонником Оли и ему не нравятся ее песни, однако на концерт он пришел ради жены, которая от Бузовой просто в восторге.
Стоит отметить, что девушка изрядно повеселила собравшуюся публику, расспрашивая своего антифаната, заставив его краснеть. Более того, она даже спела для него несколько строчек из своей песни «Хит парад».
В итоге мужчина был настолько обескуражен, что поменял свое мнение, заявив, что его все устраивает, однако певица не успокоилась и потребовала у него выкрикнуть в зал знаменитый девиз «Дома-2» - «И я счастлив!», на что тот не согласился.
Оля не стала отступать и попросила весь зал хором прокричать данный слоган, что те сделали с превеликим удовольствием.