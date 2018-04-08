Известная чешская культуристка ради лайков полностью оголилась

Тридцатиоднолетняя спортсменка голые селфи обнародовала в своём микроблоге Instagram, чем произвела фурор. Многочисленные фолловеры отнеслись к решению Хроновой положительно. Подписчики отметили, что Ренате стоит гордиться своими роскошными формами. Публикации обнаженной культуристки собрали тысячи лайков. Поклонники восхищаются атлетическим телосложением и красивой фигурой чемпионки.На одних фото спортсменка изображена в разнообразном сексуальном белье. На других снимках девушка позирует, прикрывшись полотенцем. Также есть публикации в купальниках. Больше всего фанатов впечатлили селфи, где Хронова прикрывается только руками.