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Известная чешская культуристка ради лайков полностью оголилась

Рената Хронова, являющаяся известной чешской культуристкой, шокировала своих фанатов интимными снимками в соцсети Instagram. Чемпионка полностью обнажилась, чтобы со своих подписчиков собрать лайки.

Известная чешская культуристка ради лайков полностью оголилась

Тридцатиоднолетняя спортсменка голые селфи обнародовала в своём микроблоге Instagram, чем произвела фурор. Многочисленные фолловеры отнеслись к решению Хроновой положительно. Подписчики отметили, что Ренате стоит гордиться своими роскошными формами. Публикации обнаженной культуристки собрали тысячи лайков. Поклонники восхищаются атлетическим телосложением и красивой фигурой чемпионки.

На одних фото спортсменка изображена в разнообразном сексуальном белье. На других снимках девушка позирует, прикрывшись полотенцем. Также есть публикации в купальниках. Больше всего фанатов впечатлили селфи, где Хронова прикрывается только руками.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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