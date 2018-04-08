Белая медведица открыла купальный сезон в Ленинградском зоопарке

Работники зоопарка перед началом лета привели в порядок бассейн белой медведицы по имени Хаарчаана. На русском языке её кличка означает «Снежинка». В Северную столицу медведицу привезли из республики Якутия в 2017 году. Представители Ленинградского зоопарка в социальной сети поведали о медведице. В замёрзшем бассейне у Хаарчааны находились пищевые припасы и игрушки, которые сразу же вернули хозяйке. Работники зоопарка наполнили бассейн водой и «Снежинка» разбежалась и прыгнула в воду. Медведица купалась в бассейне, при этом топила любимые игрушки.Увидев Хаарчаану в воде, её престарелые родственники взяли с неё пример. Они, в свою очередь, оставив свою берлогу, начали купаться в ледяной воде, а также грелись на солнце.