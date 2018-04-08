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Девушки поведали, как мужчина может испортить секс

В интернете провели опрос, где девушки поведали, что может испортить половой акт.

Девушки поведали, как мужчина может испортить секс

Часто мужчины не отключают звук на своём телефоне. Некоторым девушкам не нравится, что во время секса партнер отвлекается на телефонный звонок, и это является оскорблением чувств партнерши. Также не стоит забывать о ласках во время секса. Партнёру стоит помогать в определённые моменты девушке, однако не стоит забывать, что ускоряться надо на завершающем этапе. Также мужчинам не надо забывать, что удовлетворить девушку лучше при помощи клиторальной стимуляции.

Во время секса также не стоит молчать, потому что непристойные словечки или комплимент фигуре могут больше возбудить. Прежде чем экспериментировать, надо узнать вкусовые предпочтения партнерши, к примеру, какие у девушки эрогенные зоны. В завершении надо добавить, что переживать из-за осечки мужчинам не стоит, потому что есть люди, у которых не с первого раза всё получается.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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