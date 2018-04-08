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Оксана Акиньшина показала маленькую дочь‍

Многочисленные фанаты отечественной актрисы Оксаны Акиньшиной смогли поподробнее рассмотреть совсем юную дочь девушки, тогда как ранее на публике с младшим ребенком ее увидеть не могли.

Несмотря на то, что многие российские звезды постоянно делятся фотографиями и фактами из личной жизни, однако Оксана Акиньшина все же старается не раскрывать такие подробности, лишь изредка рассказывая о более значимых фактах, которые бы могли оказаться интересными для ее поклонников. Напомним, в начале прошлого года актриса в третий раз испытала радость от рождения ребенка, подарив маленькую девочку Арчилу Геловани. Однако следует отметить, что лишь двое детей актрисы появились на счет от нынешнего избранника. Акиньшина старается не показывать лишний раз детей посторонним, оставляя их дома при очередном светском вечере.

Оксана Акиньшина показала маленькую дочь&#8205;


Примечательно, последнее посещение цирка Запашного оказалось более очевидным для всех поклонников, которые смогли детально рассмотреть маленькую дочь. На своей странице в Инстаграм Алексей Ягудин опубликовал снимок, где каждый пользователь смог увидеть часть семьи Оксаны Акиньшиной. За пару часов отправленный снимок заработал десятки тысяч лайков, чем подтвердил огромный интерес интернет-аудитории к жизни популярной актрисы.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:19
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