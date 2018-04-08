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Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина песней поздравила людей с Пасхой‍

Многочисленные поклонники творчества Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина смогли насладиться поздравлением их маленькой дочери Лизы, которая подготовила очень нежную песню.

Несмотря на то, что ранее девочка не демонстрировала столь ярко свои таланты, однако нынешний эпизод с пением оказался весьма неожиданным и безумно приятно для многочисленных поклонников. Фанаты сошлись во мнении, что у маленькой Лизы буквально «ангельский голос». Примечательно, с постепенной активизацией Пугачевой и Галкина в социальных сетях, все большее число подписчиков стали традиционно ожидать поздравления в свой адрес. Пасхальная песня про яйца и куличи оказалась весьма актуальной для тех, кто празднует огромный праздник в стране и за ее пределами.

Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина песней поздравила людей с Пасхой&#8205;


Помимо этого, поклонники Аллы Пугачевой порекомендовали уделять больше внимания изучению вокала маленькой Лизы, так как в будущем это позволит существенно увеличить шансы на успешную карьеру. Таким образом, фанаты уверены, что девочка сможет стать достойной заменой для известной мамы. Поклонники не смогли обойти стороной и Максима Галкина, а также маленького Гарри, которых также поздравили с пасхальными праздниками.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 13:09
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