Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина песней поздравила людей с Пасхой‍

Несмотря на то, что ранее девочка не демонстрировала столь ярко свои таланты, однако нынешний эпизод с пением оказался весьма неожиданным и безумно приятно для многочисленных поклонников. Фанаты сошлись во мнении, что у маленькой Лизы буквально «ангельский голос». Примечательно, с постепенной активизацией Пугачевой и Галкина в социальных сетях, все большее число подписчиков стали традиционно ожидать поздравления в свой адрес. Пасхальная песня про яйца и куличи оказалась весьма актуальной для тех, кто празднует огромный праздник в стране и за ее пределами.Помимо этого, поклонники Аллы Пугачевой порекомендовали уделять больше внимания изучению вокала маленькой Лизы, так как в будущем это позволит существенно увеличить шансы на успешную карьеру. Таким образом, фанаты уверены, что девочка сможет стать достойной заменой для известной мамы. Поклонники не смогли обойти стороной и Максима Галкина, а также маленького Гарри, которых также поздравили с пасхальными праздниками.