Рассел Кроу заработал почти $3 млн, продав свои вещи на аукционе

Аукцион, организованный звездой мирового уровня, получил имя «Искусство развода». Именно таким образом Рассел Кроу попытался продемонстрировать способность продолжать позитивную жизнь после развода, желая в дальнейшем добиться еще больших высот. В качестве лотов на аукционе были выставлены некоторые костюмы, которые актер использовав во время съемок многих современных фильмов. Изначально Кроу предполагал выручить за продажу вещей порядка 2 миллионов долларов, однако позднее выяснилось, что результатом труда оказались более 3 миллионов долларов.Акцион проходит в Сиднее, где и были предложены более 200 лотов. Лишь менее десяти процентов вещей из числа предложенных не смогли найти своих новых владельцев. Таким образом, легендарный актер смог одновременно справиться с несколькими задачами, получив не малую прибыль за счет уменьшенного количества вещей в своем доме. Не исключено, что подобному примеру в дальнейшем последуют и другие известные личности, которые захотят справиться с разводом столь уникальным образом.