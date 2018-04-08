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Рассел Кроу заработал почти $3 млн, продав свои вещи на аукционе

В честь празднования своего 54-летия, известный актер Рассел Кроу принялся продавать часть своих вещей на организованном аукционе. Помимо этого, торги сошлись по дате с временем, когда произошло расставание актера с женой Даниэль Спенсер.

Аукцион, организованный звездой мирового уровня, получил имя «Искусство развода». Именно таким образом Рассел Кроу попытался продемонстрировать способность продолжать позитивную жизнь после развода, желая в дальнейшем добиться еще больших высот. В качестве лотов на аукционе были выставлены некоторые костюмы, которые актер использовав во время съемок многих современных фильмов. Изначально Кроу предполагал выручить за продажу вещей порядка 2 миллионов долларов, однако позднее выяснилось, что результатом труда оказались более 3 миллионов долларов.

Рассел Кроу заработал почти $3 млн, продав свои вещи на аукционе


Акцион проходит в Сиднее, где и были предложены более 200 лотов. Лишь менее десяти процентов вещей из числа предложенных не смогли найти своих новых владельцев. Таким образом, легендарный актер смог одновременно справиться с несколькими задачами, получив не малую прибыль за счет уменьшенного количества вещей в своем доме. Не исключено, что подобному примеру в дальнейшем последуют и другие известные личности, которые захотят справиться с разводом столь уникальным образом.
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Общество / Авто
Добавил: maxran Сегодня, 13:03
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