Дизайнер Айза Анохина в подростковом возрасте не любила школу и была хулиганкой

«Там у нас образовалась компания, которая модно одевалась! Один раз мы устроили бунт против школьной формы, пришли в пижамах», - вспомнила Анохина.

«Наркотики — это безусловно бич моего поколения. Я надеюсь, наши дети не будут торчать… Наркотики никого не сделали крутыми… Больными – да», - заявила она.

По словам Айзы Анохиной, она была самой красивой и крутой девочкой в школе: много прогуливала, была хулиганкой, ходила на платформе с опущенными джинсами, а в 9 классе ее вообще исключили.Девушка объяснила, что любила лишь уроки литературы и русского языка, однако учитель именно этих предметов ее сильно не любила и за одной занятие поставила ей 13 двоек.В итоге мама теледивы решила перевести свою дочь в другую школу, где у той сразу появились новые друзья.По ее словам, преподаватели в новой школе иногда позволяли ученикам проявлять индивидуальность, а потому она закончила 11 классов хорошисткой.Айза также рассказала, что первые подружки у нее появилась именно в подростковом возрасте, их связывала любовь к моде и мальчикам. Причем конкретно ей всегда нравились плохие парни, отношения с которыми всегда были тяжелыми и сопровождались постоянным стрессом, слезами и драками.Дизайнер отметила, что всегда была довольна своей внешностью, хотя и не вписывалась в каноны красоты из-за слишком худощавого телосложения.В детстве Анохина мечтала стать продавщицей овощей и фруктов, но вопреки этому получила два высших образования по специальности экономиста и юриста. Однако в конечном итоге не один из дипломов ей не пригодился, так как она стала успешным на российском рынке дизайнером.Сейчас девушка растит двоих прекрасных сыновей, но опасается за их будущее, ведь прекрасно осознает, что защитить его от современного избалованного и испорченного общества она не сможет.Айза боится, что дети пойдут по стопам многих ее друзей, которые употребляли наркотики, а потом скончались из-за них.