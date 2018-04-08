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Дизайнер Айза Анохина в подростковом возрасте не любила школу и была хулиганкой

Российский дизайнер и хорошая подруга ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной в одном из своих последних интервью призналась, что не любила учиться и даже устраивала бунты против учителей и строгой дисциплины.

По словам Айзы Анохиной, она была самой красивой и крутой девочкой в школе: много прогуливала, была хулиганкой, ходила на платформе с опущенными джинсами, а в 9 классе ее вообще исключили.

Дизайнер Айза Анохина в подростковом возрасте не любила школу и была хулиганкой

Девушка объяснила, что любила лишь уроки литературы и русского языка, однако учитель именно этих предметов ее сильно не любила и за одной занятие поставила ей 13 двоек.

В итоге мама теледивы решила перевести свою дочь в другую школу, где у той сразу появились новые друзья.

«Там у нас образовалась компания, которая модно одевалась! Один раз мы устроили бунт против школьной формы, пришли в пижамах», - вспомнила Анохина.

По ее словам, преподаватели в новой школе иногда позволяли ученикам проявлять индивидуальность, а потому она закончила 11 классов хорошисткой.

Дизайнер Айза Анохина в подростковом возрасте не любила школу и была хулиганкой

Айза также рассказала, что первые подружки у нее появилась именно в подростковом возрасте, их связывала любовь к моде и мальчикам. Причем конкретно ей всегда нравились плохие парни, отношения с которыми всегда были тяжелыми и сопровождались постоянным стрессом, слезами и драками.

Дизайнер отметила, что всегда была довольна своей внешностью, хотя и не вписывалась в каноны красоты из-за слишком худощавого телосложения.

В детстве Анохина мечтала стать продавщицей овощей и фруктов, но вопреки этому получила два высших образования по специальности экономиста и юриста. Однако в конечном итоге не один из дипломов ей не пригодился, так как она стала успешным на российском рынке дизайнером.

Дизайнер Айза Анохина в подростковом возрасте не любила школу и была хулиганкой

Сейчас девушка растит двоих прекрасных сыновей, но опасается за их будущее, ведь прекрасно осознает, что защитить его от современного избалованного и испорченного общества она не сможет.

Айза боится, что дети пойдут по стопам многих ее друзей, которые употребляли наркотики, а потом скончались из-за них.

«Наркотики — это безусловно бич моего поколения. Я надеюсь, наши дети не будут торчать… Наркотики никого не сделали крутыми… Больными – да», - заявила она.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:59
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