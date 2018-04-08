Газовый КАМАЗ испытают во время заезда «Шелковый путь – 2018»

Обновлённую версию спортивного «КАМАЗа» разработчики оснастили газобаллонной установкой и новым силовым агрегатом ёмкостью 16 литров. При этом сократилась мощность двигателя на 5 процентов, но крутящийся момент остался на уровне 4 000 Нм. Турбодвигатель грузовика получил промежуточное охлаждением воздуха, за счёт чего отдача мотора увеличивается, а потребление топлива сокращается.В то же время специалистами было доработано газовое оборудование КАМАЗа. В частности они установили газовую систему третьего поколения, которая существенно легче.Отмечается, что «Шёлковый путь — 2018» для нового грузовика является отличным испытанием, так как КАМАЗ преодолеет путь продолжительностью 9 500 км, он пролегает по России, Казахстану и Китаю.