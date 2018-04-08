Эксперы рассказали про обезопасить при использовании сервиса Google Docs

Многими предполагается, что удастся избежать разглашения личной информации, при создании документов с максимальным доступом. Но на самом деле, все получается не так. Если в Сети предоставляется неограниченный доступ к документам, то проблем оказывается больше, чем можно предполагать.Специалистами отмечено, что сервисом Google Docs предоставляется настройка трех уровней конфиденциальности. На первом - открывается доступ для всех желающих, к тому же, файл находится в доступе для алгоритмов поисковых систем. Для второго уровня определен только узкий круг лиц, а так же, ознакомиться с документом могут только те, кто лично получил на него ссылку. Самый надежный третий вариант, где устанавливается полное ограничение доступа для любого желающего, за исключением пользователей, указанных в файле.Подобными настройками ограничивается уровень возможности распространения необходимых для опубликования документов. Как рассказали эксперты, пользователи должны ответственно относиться к подобным настройкам на платформах любых сервисов. Это обусловлено необходимостью защиты личной информации от посторонних.