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Эксперы рассказали про обезопасить при использовании сервиса Google Docs

Экспертами неоднократно отмечено, что к разглашению конфиденциальной информации могут привести рабочие моменты, когда пользователи пользуются услугами Google Docs. На основании этого, специалистами сделана попытка определить способы по обеспечению безопасности при работе в Сети с документами.

Многими предполагается, что удастся избежать разглашения личной информации, при создании документов с максимальным доступом. Но на самом деле, все получается не так. Если в Сети предоставляется неограниченный доступ к документам, то проблем оказывается больше, чем можно предполагать.
Эксперы рассказали про обезопасить при использовании сервиса Google Docs


Специалистами отмечено, что сервисом Google Docs предоставляется настройка трех уровней конфиденциальности. На первом - открывается доступ для всех желающих, к тому же, файл находится в доступе для алгоритмов поисковых систем. Для второго уровня определен только узкий круг лиц, а так же, ознакомиться с документом могут только те, кто лично получил на него ссылку. Самый надежный третий вариант, где устанавливается полное ограничение доступа для любого желающего, за исключением пользователей, указанных в файле.

Подобными настройками ограничивается уровень возможности распространения необходимых для опубликования документов. Как рассказали эксперты, пользователи должны ответственно относиться к подобным настройкам на платформах любых сервисов. Это обусловлено необходимостью защиты личной информации от посторонних.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:45
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