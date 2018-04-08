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Нелли Ермолаева показала, как нянчится с новорожденным сыном

Бывшая участница известной телестройки Нелли Ермолаева не так давно стала мамой. Теперь девушка делится с поклонниками своими успехами в материнстве.

Недавно Нелли в социальных сетях опубликовала видеоролик, на котором она мило возится с сыном Мироном. В комментарии к этой публикации девушка рассказала, как проходит их распорядок дня.

Нелли Ермолаева показала, как нянчится с новорожденным сыном

Ермолаева призналась, что наконец-то малыш начал дольше спать ночью, тем самым позволяя маме хоть немного отдохнуть. Ведь еще совсем недавно Мирон просыпался каждые два часа, поэтому Нелли совсем не высыпалась.

Экс-участница рада такому небольшому прогрессу. Она также попросила подписчиков поделиться своими историями о первых месяцах материнства, как молодым мамам удавалось высыпаться.

Поклонники с радостью начали делиться своими рассказами, а также давать полезные советы. Стоит отметить, что Ермолаева часто устраивает подобное общение, что очень радует пользователей.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:23
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