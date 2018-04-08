По мнению зрителей, Давид Анташвили метит в бренды телепроекта «Дом-2»

Молодой человек находится в периметре реалити-шоу уже достаточно давно, за это время он смог перерасти в глазах зрителей от женского подкаблучника до женоненавистника.Сейчас многие вообще не понимают, что он делает на Поляне, поскольку на Лобном свое мнение он не высказывает, во время дебатов – спит на диване в общей кухне, с Викой строит любовь только для галочки, причем постоянно унижает ее, критикуя каждое действие.По мнению фанатов телестройки, Давид метит в бренды «Дома-2». Девушка-бренд уже есть – это Оля Рапунцель, а он собрался стать мужчиной-брендом. Однако зрители не считают, что Анташвили может вообще называться мужчиной, а потому его цель заведомо недосягаема.