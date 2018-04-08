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По мнению зрителей, Давид Анташвили метит в бренды телепроекта «Дом-2»

Участник телепроекта «Дом-2» Давид Анташвили с каждым днем своим поведением отталкивает все больше и больше поклонников. Особенно сильно их возмущает его отношение к Виктории Борисевич.

Молодой человек находится в периметре реалити-шоу уже достаточно давно, за это время он смог перерасти в глазах зрителей от женского подкаблучника до женоненавистника.

По мнению зрителей, Давид Анташвили метит в бренды телепроекта «Дом-2»

Сейчас многие вообще не понимают, что он делает на Поляне, поскольку на Лобном свое мнение он не высказывает, во время дебатов – спит на диване в общей кухне, с Викой строит любовь только для галочки, причем постоянно унижает ее, критикуя каждое действие.

По мнению фанатов телестройки, Давид метит в бренды «Дома-2». Девушка-бренд уже есть – это Оля Рапунцель, а он собрался стать мужчиной-брендом. Однако зрители не считают, что Анташвили может вообще называться мужчиной, а потому его цель заведомо недосягаема.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:19
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