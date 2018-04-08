Наталья Фриске в стихах объяснила племяннику Платону, где его мама

В итоге пятилетие Платона родственники отмечали отдельно. В частности, родная тетя мальчика, которая является младшей сестрой, скончавшейся от рака Жанны Фриске, поздравила племянника на своей странице в Instagram.Она съела праздничный кусок торта, а также опубликовала трогательное стихотворение, написанное неизвестным автором. В нем ребенку рассказывают о том, что его мама находится на небе и сияет для него лучами солнца.Данные строчки произвело на Наталью сильное впечатление, ровно, как и на большинство фанатов Жанны Фриске. По их мнению, данное стихотворение может помочь Дмитрию Шепелеву объяснить сыну, куда делась его мама.К слову, сам ведущий как-то признавался, что пока не говорил с Платоном по поводу отсутствия в его жизни мамы и, что намерен «оттягивать» этот разговор до последнего.