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Наталья Фриске в стихах объяснила племяннику Платону, где его мама

Несколько дней назад сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева исполнилось 5 лет. В честь этого праздника мужчина организовал закрытую вечеринку, не пригласив ни тетю ребенка, ни бабушку с дедушкой.

В итоге пятилетие Платона родственники отмечали отдельно. В частности, родная тетя мальчика, которая является младшей сестрой, скончавшейся от рака Жанны Фриске, поздравила племянника на своей странице в Instagram.

Наталья Фриске в стихах объяснила племяннику Платону, где его мама

Она съела праздничный кусок торта, а также опубликовала трогательное стихотворение, написанное неизвестным автором. В нем ребенку рассказывают о том, что его мама находится на небе и сияет для него лучами солнца.

Данные строчки произвело на Наталью сильное впечатление, ровно, как и на большинство фанатов Жанны Фриске. По их мнению, данное стихотворение может помочь Дмитрию Шепелеву объяснить сыну, куда делась его мама.

Наталья Фриске в стихах объяснила племяннику Платону, где его мама

К слову, сам ведущий как-то признавался, что пока не говорил с Платоном по поводу отсутствия в его жизни мамы и, что намерен «оттягивать» этот разговор до последнего.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:03
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