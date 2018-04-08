Представлен ТОП-5 самых дорогих российских машин

Отмечается, что лидер ТОПа самых дорогих российских автомобилей Marussia F2 был выпущен в нескольких экземплярах, стоимость одного из них составляет 3 500 000 рублей. На втором месте рейтинга оказалось купе этого же российского бренда — Marussia B1. Данный спорткар недавно продали за 5 300 000 рублей. Однако в серийное производство этот автомобиль так и не поступил.На третьем месте рейтинга оказался старинный лимузин ГАЗ-13 «Чайка», на нём в советские времена ездила партийная элита. Стоимость этого автомобиля составляет 4 500 000 рублей. Четвёртое место занимает внедорожник ГАЗ «Тигр» Владимира Жириновского — лидера партии ЛДПР. Данная модель автомобиля оценивается в 10 000 000 рублей.Замыкает первую пятёрку рейтинга интересный ретромобиль Amulet, кузов которого выполнен из шкуры бизона. Стоимость уникального транспортного средства составляет 15 000 000 рублей.