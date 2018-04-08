Представлен ТОП-5 самых дорогих российских машин
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих автомобилей, созданных российскими производителями, стоимостью более 1 000 000 рублей. Данный рейтинг возглавил внедорожник Marussia F2.
Отмечается, что лидер ТОПа самых дорогих российских автомобилей Marussia F2 был выпущен в нескольких экземплярах, стоимость одного из них составляет 3 500 000 рублей. На втором месте рейтинга оказалось купе этого же российского бренда — Marussia B1. Данный спорткар недавно продали за 5 300 000 рублей. Однако в серийное производство этот автомобиль так и не поступил.
На третьем месте рейтинга оказался старинный лимузин ГАЗ-13 «Чайка», на нём в советские времена ездила партийная элита. Стоимость этого автомобиля составляет 4 500 000 рублей. Четвёртое место занимает внедорожник ГАЗ «Тигр» Владимира Жириновского — лидера партии ЛДПР. Данная модель автомобиля оценивается в 10 000 000 рублей.
Замыкает первую пятёрку рейтинга интересный ретромобиль Amulet, кузов которого выполнен из шкуры бизона. Стоимость уникального транспортного средства составляет 15 000 000 рублей.
Отмечается, что лидер ТОПа самых дорогих российских автомобилей Marussia F2 был выпущен в нескольких экземплярах, стоимость одного из них составляет 3 500 000 рублей. На втором месте рейтинга оказалось купе этого же российского бренда — Marussia B1. Данный спорткар недавно продали за 5 300 000 рублей. Однако в серийное производство этот автомобиль так и не поступил.
На третьем месте рейтинга оказался старинный лимузин ГАЗ-13 «Чайка», на нём в советские времена ездила партийная элита. Стоимость этого автомобиля составляет 4 500 000 рублей. Четвёртое место занимает внедорожник ГАЗ «Тигр» Владимира Жириновского — лидера партии ЛДПР. Данная модель автомобиля оценивается в 10 000 000 рублей.
Замыкает первую пятёрку рейтинга интересный ретромобиль Amulet, кузов которого выполнен из шкуры бизона. Стоимость уникального транспортного средства составляет 15 000 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:15