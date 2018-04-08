Николай Должанский лечится от алкогольной зависимости

Должанский всегда злоупотреблял алкогольными напитками. На шоу это была одна из ярких выходок Николая. Даже после ухода с проекта мужчина не избавился от своих вредных привычек.Его девушка Катя не смогла долго терпеть такое, поэтому поставила возлюбленному условие: либо они расстаются, либо он бросает пить. Должанский не захотел терять любимую, поэтому пообещал избавиться от этой пагубной привычки.Экс-участник перестал употреблять алкоголь и теперь проходит курс лечения в наркологической клинике Москвы. Мужчина рассказал, что уже через несколько месяцев он станет абсолютно здоровым человеком. Катя тоже уверена, что Николай сможет избавиться от алкогольной зависимости. Девушка видит в мужчине будущего супруга и отца своих детей.