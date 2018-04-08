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Николай Должанский лечится от алкогольной зависимости

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Николай Должанский решил бороться со своей алкогольной зависимостью ради девушки Кати.

Должанский всегда злоупотреблял алкогольными напитками. На шоу это была одна из ярких выходок Николая. Даже после ухода с проекта мужчина не избавился от своих вредных привычек.

Николай Должанский лечится от алкогольной зависимости

Его девушка Катя не смогла долго терпеть такое, поэтому поставила возлюбленному условие: либо они расстаются, либо он бросает пить. Должанский не захотел терять любимую, поэтому пообещал избавиться от этой пагубной привычки.

Экс-участник перестал употреблять алкоголь и теперь проходит курс лечения в наркологической клинике Москвы. Мужчина рассказал, что уже через несколько месяцев он станет абсолютно здоровым человеком. Катя тоже уверена, что Николай сможет избавиться от алкогольной зависимости. Девушка видит в мужчине будущего супруга и отца своих детей.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:50
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