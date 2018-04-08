Алексей Купин заявил, что конфликты с Майей Донцовой достигли своего максимума

«Конфликты достигли своего максимума... Может это уже конец? Слишком много негатива последнее время», - написал он под совместной с девушкой фотографией.

«Как вы считаете, нужно ли друг от друга отдыхать? Я считаю отдых в мужской компании — это нормально», - резюмировал он.

По словам молодого человека, ему стало очень сложно жить из-за того, что ежедневно возлюбленная выносит ему мозг и придирается абсолютно ко всему.Также Купин рассказал, что все началось из-за поездки в Египет с Ромой Капаклы. Леша захотел на несколько дней уехать отдохнуть и сменить обстановку, так как рядом с Донцовой он находится уже год, 24 часа в сутки.Что касается подписчиков, то они согласились с тем, что возлюбленные должны периодически друг от друга отдыхать. Кроме того, фанаты посоветовали парню бросать Майю, найти себе в Египте красивую девушку, и привести ее на проект, чтобы действительно создать с ней крепкую пару.