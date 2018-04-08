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Алексей Купин заявил, что конфликты с Майей Донцовой достигли своего максимума

На днях на своей странице в соцсети Instagram участник телепроекта «Дом-2» Алексей Купин рассказал о том, какие у него сейчас отношения с Майей Донцовой.

По словам молодого человека, ему стало очень сложно жить из-за того, что ежедневно возлюбленная выносит ему мозг и придирается абсолютно ко всему.

Алексей Купин заявил, что конфликты с Майей Донцовой достигли своего максимума

«Конфликты достигли своего максимума... Может это уже конец? Слишком много негатива последнее время», - написал он под совместной с девушкой фотографией.

Также Купин рассказал, что все началось из-за поездки в Египет с Ромой Капаклы. Леша захотел на несколько дней уехать отдохнуть и сменить обстановку, так как рядом с Донцовой он находится уже год, 24 часа в сутки.

«Как вы считаете, нужно ли друг от друга отдыхать? Я считаю отдых в мужской компании — это нормально», - резюмировал он.

Что касается подписчиков, то они согласились с тем, что возлюбленные должны периодически друг от друга отдыхать. Кроме того, фанаты посоветовали парню бросать Майю, найти себе в Египте красивую девушку, и привести ее на проект, чтобы действительно создать с ней крепкую пару.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:36
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