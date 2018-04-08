По мнению зрителей, Майя Донцова не способна ни о ком заботиться, кроме себя

«Майя, зачем я тебе купил собаку? Чтобы ты о ней заботилась!», - возмущался Купин.

С тех самых пор многие защитники домашних животных внимательно следили за тем, как девушка справляется с обязанностями мамы для померанского шпица по имени Персик. И, как многие предполагали, хозяйка из нее плохая.На днях, в одном из эфиров телестройки показали момент, как Леша кричал на Майю и ее подруг, в лице Виктории Борисевич и Марины Африкантовой, за то, что они не уследили за собакой и та упала с дивана на пол, после чего сильно пищала, получив травму.Однако Донцова, вместо того, чтобы признать свою вину, задумалась о том, что в ее возлюбленного вселился бес, а потому он все зло вымещает на ней.Что касается бедного животного, то в скандале о нем так никто и не вспомнил, не говоря уже об оказании медицинской помощи.По мнению поклонников реалити-шоу, Майя вообще не способна ни о ком заботиться кроме себя, а потому собака обречена на бродяжнический образ жизни, так как своих хозяевам она нужна только для красивых фотографий.