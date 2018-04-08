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В Россию могут привезти седаны Khazar стоимостью 500 тысяч рублей

На российский рынок могут привезти автомобили  Khazar по цене около 500 тысяч рублей. Об этом накануне сообщил Эмин Ахундов — председатель правления компании AzerMash.

В Россию могут привезти седаны Khazar стоимостью 500 тысяч рублей


По словам том-менеджера, в Азербайджане будет налажена сборка седанов Khazar, а также в будущем здесь планируется производить автомобили Peugeot и Renault. На мощностях завода компании AzerMash можно производить по 10 тысяч автомобилей, этого достаточно для того чтобы обеспечивать машинами местный рынок, а также поставлять автомобили на экспорт. Основными рынками сбыта могут стать Россия, Украина и страны Центральной Азии.

Стоит отметить, что На российском рынке самой доступной моделью является отечественный седан  Lada Grantа, стоимость которого составляет от 399 900 рублей. В августе нынешнего года данная модель будет представлена в новом дизайне. В России среди иномарок нет равных узбекскому хэтчбеку Ravon R2, который можно купить за 439 000 рублей. Поэтому седаны Khazar по цене 500 тысяч рублей вполне могли бы пользоваться спросом у россиян.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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