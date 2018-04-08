Пугачева, Алсу, Гагарина, Валерия, Глюкоза - певицы, брак которых не распадется никогда

Максим Галкин и Алла Пугачева. Они поженились в 2011 году, но по словам певицы, их роман начался еще в 2001. Супруги сумели создать крепкий союз, а за их детьми – двойняшками Гарри и Лизой, с восторгом наблюдает вся страна.Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Их свадьба состоялась в 2014 году. На тот момент девушка уже воспитывала сына от первого брака, однако мужчина смог найти общий язык с мальчиком и стал для него настоящим отцом. В 2017 году у них родилась дочь Мия.Валерия и Иосиф Пригожин. Продюсер стал настоящим спасением для певицы, поскольку, уйдя от своего первого мужа Александра Шульгина, она рисковала своей карьерой. Сейчас этих супругов сложно представить отдельно друг от друга, так как они всегда вместе.Наташа Ионова (Глюкоза) и Александр Чистяков. Их брак начался еще в 2006 году, однако певица до сих пор не перестает признаваться своему мужу в любви, пишет ему романтические послания и благодарит за двух прекрасных дочек – 10-летнюю Лидию и 6-летнюю Веру.Алсу и Ян Абрамов. Также, как и Глюкоза, Алсу вышла замуж в 2006 году, но признается, что до сих пор учится выстраивать крепкие семейные отношения, сохраняя при этом гармонию и понимание в них. Вместе с супругом девушка воспитывает двух дочек и сына.Также в список идеальных замужних пар эксперты внесли и некоторых заграничных селебрити. Так, идеальным браком, по их мнению, могут похвастаться: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, Дэвид и Виктория Бекхэм, Эштон Кутчер и Мила Кунис, Энрике Инглесиас и Анна Курникова, Джордж Клуни и Амаль Аламуддин.