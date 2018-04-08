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«Удачи, брат»: Виктория Боня ждала только победы от Хабиба Нурмагомедова в UFC

Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня опубликовала в своем микроблоге пост в поддержку российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

«Удачи, брат»: Виктория Боня ждала только победы от Хабиба Нурмагомедова в UFC

Напоминаем, что сегодня между 5 и 6 утра состоялся бой за чемпионский пояс UFC в легком весе. Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов сразился с Элом Яквинтой. В результате поединка, одержав победу над американцем, Хабиб стал первым российским чемпионом турнира по смешанным боевым искусствам UFC.

«Удачи, брат»: Виктория Боня ждала только победы от Хабиба Нурмагомедова в UFC

Известная теледива Виктория Боня накануне опубликовала пост в поддержку мужчины, отметив, что болеет за него и ждет только победы.
Вот только девушка рассказала, что ее вечер был омрачен некоторыми обстоятельствами. Вчера вечером состоялось еще одно зрелищное событие - «дерби» Английской Премьер Лиги между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Виктория Боня рассказала, что из-за этого матча не полетела на бой Нурмагомедова, а в итоге не попала даже на игру, так как перелет был отменен из-за забастовки.

Впрочем, поклонники теледивы предположили, что Боня выбрала футбол, так как за «красных дьяволов» играет ее возлюбленный Маруан Феллайни.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:33
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