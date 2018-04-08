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Ольга Бузова открывает свой ресторан

Ведущая телепроекта «Дом-2», певица, дизайнер Ольга Бузова решила попробовать себя в ресторанном бизнесе. Звезда собирается открывать собственный ресторан в Москве.

Бузова сейчас находится на пике популярности, за что бы она ни бралась, везде ее ждет успех. Однако, по всей видимости, звезде этого недостаточно, так как Ольга собралась заняться ресторанным бизнесом.

Ольга Бузова открывает свой ресторан

Об этом теледива рассказала в социальных сетях, в очередном выпуске своего видеоблога. Девушка сообщила, что эту идею она и ее команда вынашивала около двух лет. За это время звезда разрабатывала концепцию общепита и подыскивала подходящее место в Москве.

Бузова заявила, что совсем скоро на Цветном бульваре откроется ее первый ресторан. Помещение уже полностью готово, осталось лишь провести ремонтные работы. Каким будет название данного заведения, Ольга не сказала, оставив небольшую интригу для фанатов.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:17
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