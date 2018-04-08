Пользователи раскритиковали куличи Ирины Агибаловой

Ирина Александровна любит готовить и делиться своими рецептами с подписчиками. Она старается делать не только фото, но и видео приготовления своих блюд, для того, чтобы поклонники могли без проблем повторить это творение у себя дома.Однако пользователи не всегда с восторгом оценивают получившиеся блюда. Так, недавно Агибалову раскритиковали за некрасивое жаркое, не оценили фолловеры и пригоревшие сырники. Но женщина старается не обращать внимания на критику и продолжает выкладывать результаты своей готовки.В честь большого праздника всех верующих Ирина решила похвастаться домашними куличами. Однако подписчики отметили, что куличи получились неаккуратными и некрасивыми.Чтобы выкрутиться из неудобной ситуации Агибалова уточнили, что это якобы не куличи, а кексы для детей. Но пользователи не поверили Ирине Александровне, так как и форма, и начинка похожи на пасхальные куличи.