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Пользователи раскритиковали куличи Ирины Агибаловой

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова выставила в Сеть фотографию собственно приготовленных куличей, однако подписчики посмеялись над получившимся блюдом.

Пользователи раскритиковали куличи Ирины Агибаловой

Ирина Александровна любит готовить и делиться своими рецептами с подписчиками. Она старается делать не только фото, но и видео приготовления своих блюд, для того, чтобы поклонники могли без проблем повторить это творение у себя дома.

Однако пользователи не всегда с восторгом оценивают получившиеся блюда. Так, недавно Агибалову раскритиковали за некрасивое жаркое, не оценили фолловеры и пригоревшие сырники. Но женщина старается не обращать внимания на критику и продолжает выкладывать результаты своей готовки.

Пользователи раскритиковали куличи Ирины Агибаловой

В честь большого праздника всех верующих Ирина решила похвастаться домашними куличами. Однако подписчики отметили, что куличи получились неаккуратными и некрасивыми.

Чтобы выкрутиться из неудобной ситуации Агибалова уточнили, что это якобы не куличи, а кексы для детей. Но пользователи не поверили Ирине Александровне, так как и форма, и начинка похожи на пасхальные куличи.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:04
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