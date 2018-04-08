Слухи и новости «Дома-2»: Юлия Ефременкова покровительствует Артему Сороке; Лена Хромина до сих пор чувствует вину за уход Саймона Марданшина

На данный момент ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова осваивается на Острове любви, однако у нее, как считают поклонники, не очень хорошо это получается. Причиной тому является тот факт, что наставница демонстрирует предвзятое отношение к некоторым участникам. К слову, ее любимчика Артема Сороку зрители очень не любят, зная его, как провокатора и хулигана.Пока в роли ведущей Юля не заслужила авторитета от зрителей и участников. А также непонятно, почему она начала покровительствовать именно Артему, однако факт просто очевиден.Ведущая телестройки не осуждает выходки Сороки и не позволяет делать это другим. Зрители подозревают, что руководство «Дома-2» довольны действиями провокатора Сороки, а Юлия Ефременкова лишь освещает случившееся.Елена Хромина загрустила из-за того, что ей пришлось пообщаться с Саймоном Марданшиным во время ток-шоу «Разбор». Девушка заявила, что никак не ожидала такого поворота событий. В уходе парня она считает виноватым его самого, однако испытывает и свою вину.Кроме того, Хромина считает свое поведение вполне нормальным. Она заявила, что ее попросту выставляют в негативном свете.Поклонники, посмотрев недавний эфир ток-шоу «Разбор», назвали Лену истеричкой, которая была «под шофэ». Сама Хромина обвинила собеседников в том, что ее хотят выставить в негативном свете. Участница «Дома-2» обиделась на обвинения, что она не может дружить с коллегами, и плохо относится к окружающим